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Haberler Sağlık Canan Karatay ilk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

Canan Karatay ilk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

Canan Karatay'dan mucize karışım formülü! Eklem ağrılarını söküp atıyor. Hastalıklara karşı korurken kolesterole de iyi geliyor. Bu karışımı içenlere bu kış hastalık uğramayacak! İşte Canan Karatay'ın ilk kez açıkladığı o sihirli karışım...

takvim.com.tr
10.01.2023 22:45 - Son Güncelleme: 10.01.2023 22:45
Canan Karatay’ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

Kolajen eksikliği vücudumuzda birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sizin de şikayetçi olduğunuz bazı durumlar bu eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. İşte kolajen eksikliği belirtileri ve Canan Karatay'ın her sabah tükettiği o sihirli karışım...

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Canan Karatay’ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

KOLAJEN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Tırnaklarda kırılmalar meydana gelir.

Diş eti hassasiyeti ve kanaması artar.

Ciltte sarkma ve kırışıklık meydana gelir.

Kişi enerji kaybı yaşar ve kendini yorgun hisseder.

Canan Karatay’ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

Burun kanaması olabilir.

Vücutta morluklar meydana gelebilir.

Özellikle kadınlarda selülit problemi artar.

Kolajen eklemlerde de faydalı olduğu için eksiklik meydana geldiğinde kişilerin hareket kısıtlamalarında etkili olur.

Canan Karatay’ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

İlikli kemik suyu
Sığır eti
Tavuk eti
Hindi eti
Balık
Yumurta

Canan Karatay’ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

HER SABAH BU KARIŞIMI TÜKETİYOR

Prof. Dr. Canan Karatay her sabah tükettiği mucizeyi açıkladı.

"Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben 'kelle paça' dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir."

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