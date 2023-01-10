Canan Karatay ilk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!

Kolajen eksikliği vücudumuzda birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sizin de şikayetçi olduğunuz bazı durumlar bu eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. İşte kolajen eksikliği belirtileri ve Canan Karatay'ın her sabah tükettiği o sihirli karışım...