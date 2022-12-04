"Bunu yapan fıttırmış..." Canan Karatay'dan ev hanımlarına sert uyarı! Sakın evinize sokmayın!
Prof. Dr. Canan Karatay evde kullanılan temizlik malzemeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay beslenme konuları ile ilgili verdiği bilgilerle sık sık gündemde yer alıyor.Son olarak herkesin evinde olan bir temizlik ürünüyle ilgili sert uyarılarda bulundu. Ev hanımlarına seslenen Karatay evde asla bulunmaması gerekenleri sıraladı. İşte detaylar...
EVİNİZE SOKMAYIN
Günlük ev temizliğinde kullanılan bulaşık süngerinin zararlarından bahseden Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın." ifadelerine yer verdi.
EVDEKİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ ÇÖPE ATIN
"Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA'nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor."