"Bunu yapan fıttırmış..." Canan Karatay'dan ev hanımlarına sert uyarı! Sakın evinize sokmayın!

EVDEKİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ ÇÖPE ATIN

"Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA'nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor."