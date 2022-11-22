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Haberler Sağlık Bunu uygulayanın saçında kepeğin k'si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

Bunu uygulayanın saçında kepeğin k'si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

Kepek birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlar arasında yer alıyor. Cildiniz sürekli olarak kendini yeniler ve eski hücreler öldükleri ve pul pul döküldükleri yere doğru itilir. Genellikle, bu pullar küçüktür ve fark edilmez. Kepeği olan kişilerde cilt hücreleri normal döngüden daha hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başlayabilir. Bu nedenle sihirli ve doğal şampuan tarifini sizler için hazırladık. Evde yapacağınız bu tarif ile saçlarınızı yıkadığınızda 1 gün içerisinde kepekten kurutlacaksınız. İşte o doğal formül...

takvim.com.tr
22.11.2022 15:00 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:00
Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

Gri veya beyaz renkte oluşan kepek, aslında saç derinizde bulunan ölü deri hücrelerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Ölü deri hücreleri saçlarınızda adeta topaklanarak, pullar oluşturur. Bu pullar aslında bir cilt probleminin belirtisidir.

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Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

KEPEK NASIL GEÇER?

Saçlara parlaklık katan aspirinli saç maskesi; saçtaki kepek oluşumunu gideriyor, boyalı saçların uzun bir süre renginin sabit kalmasına olanak tanıyor. Kısacası cilt bakımında yoğun bir şekilde kullanılan aspirin maskesi; saç bakımında da eşsiz bir rol üstleniyor.

Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

ASPİRİNİN SAÇA FAYDALARI

Kepek şampuanı yerine aspirinli saç maskesi yapabilirsiniz. Aspirinli saç maskesi nasıl yapılır ve aspirinli saç maskesi tariflerini vermeden önce sizlere aspirinin saç faydalarını paylaşıyoruz.

Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

SAÇLARI GÜRLEŞTİRİYOR

Kelliğin asıl nedeni olan aşırı prostaglandin üretimini önleyen ve dengeleyen aspirin maskesi; saç dökülmesini engelleyerek; kişinin daha sık ve gür saçlara sahip olmasına aracılık ediyor. Yani düzenli olarak saçına aspirin maskesi uygulayan kişiler; daha yoğun ve kalın saçlara sahip olabiliyor.

Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

SAÇTAKİ KEPEK OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Bileşenlerinde bol miktarda salisilik asit bulunan aspirinli saç maskesi, özellikle sık şampuan kullanmanın neden olduğu kepek oluşumunu ciddi ölçüde gideriyor.

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