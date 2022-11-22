Bunu uygulayanın saçında kepeğin k'si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...
Kepek birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlar arasında yer alıyor. Cildiniz sürekli olarak kendini yeniler ve eski hücreler öldükleri ve pul pul döküldükleri yere doğru itilir. Genellikle, bu pullar küçüktür ve fark edilmez. Kepeği olan kişilerde cilt hücreleri normal döngüden daha hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başlayabilir. Bu nedenle sihirli ve doğal şampuan tarifini sizler için hazırladık. Evde yapacağınız bu tarif ile saçlarınızı yıkadığınızda 1 gün içerisinde kepekten kurutlacaksınız. İşte o doğal formül...
22.11.2022 15:00 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:00
SAÇLARI GÜRLEŞTİRİYOR
Kelliğin asıl nedeni olan aşırı prostaglandin üretimini önleyen ve dengeleyen aspirin maskesi; saç dökülmesini engelleyerek; kişinin daha sık ve gür saçlara sahip olmasına aracılık ediyor. Yani düzenli olarak saçına aspirin maskesi uygulayan kişiler; daha yoğun ve kalın saçlara sahip olabiliyor.