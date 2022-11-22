Bunu uygulayanın saçında kepeğin k’si kalmayacak! Bu doğal şampuan tarifi 1 günde silip süpürecek! Pırıl pırıl saçlar için SİHİRLİ formül...

SAÇLARI GÜRLEŞTİRİYOR

Kelliğin asıl nedeni olan aşırı prostaglandin üretimini önleyen ve dengeleyen aspirin maskesi; saç dökülmesini engelleyerek; kişinin daha sık ve gür saçlara sahip olmasına aracılık ediyor. Yani düzenli olarak saçına aspirin maskesi uygulayan kişiler; daha yoğun ve kalın saçlara sahip olabiliyor.