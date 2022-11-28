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Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

Bazı besinlerin çiğ hali çok daha sağlıklı olurken bazılarını çiğ bir şekilde tüketmek korkulu rüyanız haline gelebilir. Midenizin ve bağırsaklarınızın direkt enfekte olmasını sağlayan bu çiğ ürünler uzmanlar tarafından yayınlandı. Siz de ymek hazırlarken elinizde kalanı ağzınıza atıyor veya bazı besinleri çiğ tüketmekten hoşlanıyorsanız mutlaka bu besinlerin iltihaba yol açıp açmadığını bilmeniz gerekiyor. Uzmanlar tarafından verilen uyarıları sizler için derledik. İşte çiğ yenildiğinde iltihaba yol açan besinler...

takvim.com.tr
28.11.2022 15:45 - Son Güncelleme: 28.11.2022 15:45
Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

Enflamasyon yani iltihaplanma vücutta ciddi tahribata neden olabilecek bir durumdur. Dikkat edilmediği takdirde kanda artan oranlarla birlikte sistemin tamamına etki eder ve istenmeyen sonuçlar doğurur. İşte yediğinizde iltihaba neden olan besinler...

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Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

ÇİĞ YUFKA

Pişmemiş yufka içinde yer alan bakteriler sebebiyle tehlikeli durumdadır. Bu nedenle mutlaka az da olsa pişirilmelidir.

Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

ÇORBA

Hazır çorbaların içeriğindeki monosodyum glutamat (MSG), vücutta iltihaplanmayı artıran en önemli suçlulardan biridir. Fareler üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki MSG enjekte edilen farelerde vücutta iltihaplanma ve tip 2 diyabet gelişmektedir.

Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

SOSİS

Çiğ sosiste bulunan listeria bakterisi sağlık için oldukça tehlikelidir. Bu nedenle uzmanlar sosisi tüketmeden önce mutlaka iyi pişirilmesi gerektiğini belirtilyor.

Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

FASULYE

Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin bulundurur.

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