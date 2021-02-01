Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...
Fındık, çikolata, kahve, süt gibi pek çoğundan vazgeçemediğimiz besinlerin mide problemlerine neden olduğunu söylesek... Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...
YÜKSEK YAĞLI GIDALAR
Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.
Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.