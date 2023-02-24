Bunları yemeyenler turp gibi yaşıyor! Canan Karatay’dan 22’lik yasak listesi! ’Ağzınıza bile sürmeyin’

Prof. Dr. Canan Karatay, öyle bir liste paylaştı ki bunları yemeyenler sağlıklı yaşıyor. Doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuran Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, ''Hangi besinler zararlı?'' sorusuna da yanıt verdi. Kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak isteyenler buraya! İşte mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler listesi...