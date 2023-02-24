Bunları yemeyenler turp gibi yaşıyor! Canan Karatay'dan 22'lik yasak listesi! 'Ağzınıza bile sürmeyin'
Canan Karatay'dan sert uyarı! Yasak besinler listesini paylaşan Karatay, kilo vermek isteyenlere, tansiyonu olanlara, kalp, kanser, kronik rahatsızlığı bulunanlara seslendi. ''Ağzınıza bile sürmeyin'' dendi. Milyonlarca kişi her gün bunları yiyor ama çok zararlı! Yaptığı açıklamalar ve önerdiği diyet programları ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay hastalıklardan korunmak için mutfağa sokulmaması gereken yiyecek ve içecek listesini açıkladı. İşt yemezseniz turp gibi olacağınız o besinler...
24.02.2023 11:08 - Son Güncelleme: 24.02.2023 11:08
Prof. Dr. Canan Karatay, öyle bir liste paylaştı ki bunları yemeyenler sağlıklı yaşıyor. Doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuran Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, ''Hangi besinler zararlı?'' sorusuna da yanıt verdi. Kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak isteyenler buraya! İşte mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler listesi...
BUNLARI YEMEYİN SAĞLIKLI YAŞAYIN
Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sınırları zorlayan Canan Karatay, yine tavsiyeleriyle çok konuşuluyor. Bu kez kadın ve erkeklere yenilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı. Hazır gıdalara karşı uyaran Karatay'ın yasaklı besinler listesi şöyle: