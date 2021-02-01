Bundan haberiniz var mıydı? Yumurta alırken dikkat, eğer üzerinde 3 rakamı varsa...
Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurtanın tüketimin bazı önemli püf noktaları var. Yumurtanın üzerindeki 0,1,2,3 kodları örneğin. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte sizi şaşırtacak o gerçekler.
Haşlanmış yumurtayı kolayı soymanın yollarından biri haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemektir. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.