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Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

Sadece ülkemizde değil tüm dünya için bu yaz diğer yazlardan çok daha farklı olacak. Sosyal mesafenin olduğu ve gerekli yerlerde maskenin takıldığı daha az sosyalleşeceğimiz bir yaz ayıyla karşı karşıyayız. Peki bu yaz özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Nerelerde maske takmak gerekir? Denize, havuza girecek miyiz? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece Covid 19 riskini karşı yaz mevsiminde dikkat etmemiz gereken ayrıntıları anlattı.

17.06.2020 13:30 - Son Güncelleme: 17.06.2020 13:30
Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

"Herkesin nefes almaya, hava almaya ihtiyacı var ama kesinlikle gevşememek gerekiyor. Mutlaka maske takılmalı, sarılmak ve yakın temas yok" diyen Prof. Dr. Ferah Ece'den önemli uyarılar;

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Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

- Maske kullanım süresi kullanan kişiden kişiye göre, bulunulan ortama göre değişir.

Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

- Kullanılan ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürülmüş olan maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından uygunsuz bir durum meydana getirir.

Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

- Açık havada da olsa sosyal mesafeye özen göstermek gerekiyor. Açık havada sosyal mesafe izin verdiği sürece birlikte oturulabilir, sohbet edilebilir. Yeter ki sarılıp öpüşmeyin, tokalaşmayın. Herhangi bir temasa girmeyin.

Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek

- Spor yapanlar efor sarf ederken terliyor ve daha sık nefes alıp veriyor. Efordan sonra yoğun bir şekilde damlacık atılıyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeyi biraz daha uzak tutması gerekir. Efor harcanan zamanlarda yakında insan olmamasına dikkat edilmeli. Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye sokmamak için dinlenme döneminde maske takmaları uygun olacaktır.

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