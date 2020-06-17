Bu uyarıyı dikkate alın! Bu yaz diğer yazlardan farklı geçecek
Sadece ülkemizde değil tüm dünya için bu yaz diğer yazlardan çok daha farklı olacak. Sosyal mesafenin olduğu ve gerekli yerlerde maskenin takıldığı daha az sosyalleşeceğimiz bir yaz ayıyla karşı karşıyayız. Peki bu yaz özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Nerelerde maske takmak gerekir? Denize, havuza girecek miyiz? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece Covid 19 riskini karşı yaz mevsiminde dikkat etmemiz gereken ayrıntıları anlattı.
17.06.2020 13:30
- Son Güncelleme: 17.06.2020 13:30
- Spor yapanlar efor sarf ederken terliyor ve daha sık nefes alıp veriyor. Efordan sonra yoğun bir şekilde damlacık atılıyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeyi biraz daha uzak tutması gerekir. Efor harcanan zamanlarda yakında insan olmamasına dikkat edilmeli. Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye sokmamak için dinlenme döneminde maske takmaları uygun olacaktır.
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