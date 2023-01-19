Bu kan grubundakilerin daha çok et yemesi gerekiyor! A,0, B, AB kan grubuna göre beslenme listesi! Yıllardır zayıflayamayanlar meğer...
Kan grubuna göre beslenme listesi kişinin vücudunun ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya konur. Bu diyet programına göre; kan grubu, hangi yiyeceklerin vücut için en iyi olduğunu ve hangi yiyeceklerin vücuda zarar verebileceğine karar verebilir. Uzmanlar, kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceğini, sindirim sitemi rahatsızlıklarının ortadan kalkacağını ve kilo vermenin kolaylaşacağını söylüyor. İşte kan grubuna göre beslenme listesi...
19.01.2023 16:09 - Son Güncelleme: 19.01.2023 16:09
0 KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME
0 kan grubuna göre beslenme denildiğinde protein ağırlıklı beslenme öne çıkmaktadır. Bu kan grubuna mensup olan kişilerin sindirim sistemi kırmızı et için oldukça uygundur. Aynı zamanda zeytinyağı ve keten tohumu yağı da bu kan grubu için tavsiye edilen yağlar arasındadır.
Lahana, koyu yeşil olan sebzeler, karpuz, incir, kiraz ve üzüm de yine belirtilen sebze ve meyveler arasında yer alır. Buna karşılık bu grubun mensuplarının karbonhidratı az tüketmesi, işlenmiş gıdaları yaşamlarından çıkarmaları, rafine edilmiş yağları hiç tüketmemeleri gerektiği de belirtilmektedir. Dondurma, hazır turşu ve gazlı içecekler de yine bu kan grubunun uzak durması gerekenler arasında yer alır.