Bu kan grubundakilerin daha çok et yemesi gerekiyor! A,0, B, AB kan grubuna göre beslenme listesi! Yıllardır zayıflayamayanlar meğer...

Lahana, koyu yeşil olan sebzeler, karpuz, incir, kiraz ve üzüm de yine belirtilen sebze ve meyveler arasında yer alır. Buna karşılık bu grubun mensuplarının karbonhidratı az tüketmesi, işlenmiş gıdaları yaşamlarından çıkarmaları, rafine edilmiş yağları hiç tüketmemeleri gerektiği de belirtilmektedir. Dondurma, hazır turşu ve gazlı içecekler de yine bu kan grubunun uzak durması gerekenler arasında yer alır.