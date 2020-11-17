Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor
Uzmanlar koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin gerekli olduğunu ve Kovid-19'a yakalanma durumunda bağışıklık sistemi güçlü olanların belirtisiz geçirebileceğini söylüyor. Hali hazırda da koronavirüs hastalarının da bağışıklığı güçlendirilmek suretiyle bir tedavi uygulanıyor. Ancak sadece koronavirüs geçirmemek için değil, Kovid-19 geçirenler için de bağışıklık çok önemli. Bu sebeple koronavirüsü atlatmış kişilerin de bulaş yollarına çok dikkat etmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekiyor.
Pancarın içeriğindeki mor rengi veren antosiyaninlerin fazla olması, aynı zamanda folik asidin yüksek değerde bulunması bağışıklık sisteminde ve yaşam döngüsü adı verilen metilasyon döngüsünde yer aldığı için çok değerlidir. Çok hafif haşlayarak ya da çiğ olarak salatalarda kullanılabilir, turşusu da yapılabilir.