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Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Uzmanlar koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin gerekli olduğunu ve Kovid-19'a yakalanma durumunda bağışıklık sistemi güçlü olanların belirtisiz geçirebileceğini söylüyor. Hali hazırda da koronavirüs hastalarının da bağışıklığı güçlendirilmek suretiyle bir tedavi uygulanıyor. Ancak sadece koronavirüs geçirmemek için değil, Kovid-19 geçirenler için de bağışıklık çok önemli. Bu sebeple koronavirüsü atlatmış kişilerin de bulaş yollarına çok dikkat etmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekiyor.

17.11.2020 14:30 - Son Güncelleme: 17.11.2020 14:30
Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Koronavirüs hastalığını atlatmış kişilerin beslenme düzeninde dikkat etmesi gerekiyor.

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Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

GÜNLÜK SIVI TÜKETİMİ AKCİĞERLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerde özellikle akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin minimum 2.5 litre olması çok önemlidir.

Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Diğer sıvılar suyun yerine geçmeyeceği için ve telafisi başka sıvılarla yapılamadığından, sıvı alımını yalnızca su ile yapmak önemlidir.

Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

BU DÖNEMDE PANCARI SOFRALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN
Özellikle bu dönemde bağışıklık açısından oldukça önemli meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunların başında rengi mor olanlar gelmektedir. Örneğin pancar, mucize besin olarak adlandırılan en önemli sebzelerimizden biridir.

Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Pancarın içeriğindeki mor rengi veren antosiyaninlerin fazla olması, aynı zamanda folik asidin yüksek değerde bulunması bağışıklık sisteminde ve yaşam döngüsü adı verilen metilasyon döngüsünde yer aldığı için çok değerlidir. Çok hafif haşlayarak ya da çiğ olarak salatalarda kullanılabilir, turşusu da yapılabilir.

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