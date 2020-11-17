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Bu haber koronavirüs geçirenler için! Kovid-19 atlatanlar mutlaka yesin... Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Uzmanlar koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin gerekli olduğunu ve Kovid-19'a yakalanma durumunda bağışıklık sistemi güçlü olanların belirtisiz geçirebileceğini söylüyor. Hali hazırda da koronavirüs hastalarının da bağışıklığı güçlendirilmek suretiyle bir tedavi uygulanıyor. Ancak sadece koronavirüs geçirmemek için değil, Kovid-19 geçirenler için de bağışıklık çok önemli. Bu sebeple koronavirüsü atlatmış kişilerin de bulaş yollarına çok dikkat etmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekiyor.

17.11.2020 14:30 - Son Güncelleme: 17.11.2020 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





