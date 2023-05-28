Bu bitki her derdin mutlak çaresi! Kan şekerini dengelemeye birebir, fazla kilolara anında savaş açıyor!

Çorba, pilav, hamur işleri ve tatlılar gibi birçok yemekte kullanılan bu bitki, yöresel lezzetlere de katkıda bulunuyor. Ancak uzmanlar bitkisel tedavilerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmaktadır. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin, bitkisel tedavileri kullanmadan önce bir doktora danışılması mutlaka önerilir.