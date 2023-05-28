Bu bitki her derdin mutlak çaresi! Kan şekerini dengelemeye birebir, fazla kilolara anında savaş açıyor!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğal ve yüksek alanlarda yetişen kaldırık otu, sağlık faydaları ve lezzetiyle insanların dikkatini çekiyor. Lila renkli çiçekleriyle baharın müjdecisi olan bu bitki özellikle sigara içenler için balgam söktürücü etkisiyle bilinirken boğaz-bademcik iltihaplarına da iyi geldiği tespit edildi.
28.05.2023 21:09 - Son Güncelleme: 28.05.2023 21:12
Kaldırık otu Mayıs ayının ortalarında toplanmaya başlanan ve ormanlık yol kenarları gibi bölgelerde rastlanan bir bitkidir. Doğal yetişme koşulları ve yüksek alanlarda bulunması bitkinin kalitesini artırıyor. Bu özellikleriyle bilinçli bir şekilde toplanan kaldırık otu yerel halk tarafından şifalı bitkiler arasında değerli bir yerde yer alıyor.
Çorba, pilav, hamur işleri ve tatlılar gibi birçok yemekte kullanılan bu bitki, yöresel lezzetlere de katkıda bulunuyor. Ancak uzmanlar bitkisel tedavilerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmaktadır. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin, bitkisel tedavileri kullanmadan önce bir doktora danışılması mutlaka önerilir.