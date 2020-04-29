RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Sağlık Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

29.04.2020 14:34 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:34
Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız.

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Demir
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur.

Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli.

Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor! Bilim dünyası tek tek sıraladı

Ayrıca vücut, alınan fazla demiri atamadığı için dokularda ve organlarda birikmeye başlıyor. Ortaya çıkan da yorgunluk, güçsüzlük, ağrı ile kendini gösteren kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarı hatta arterit olabiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Türk sağlık sisteminin gökyüzündeki kahramanları! Türkiye dünyada tek
İşte Türk sağlık sisteminin gökyüzündeki kahramanları! Türkiye dünyada tek