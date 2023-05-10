Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...'' 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!
Botoks etkili cilt maskeleri son zamanlarda büyük ilgi görmektedir ve özellikle kırışıklıkları olan ve kollajen eksikliği yaşayan kişiler meyveli maskelere yönelmektedir. Çevresel faktörlerin erken yaşlanmaya neden olduğu cilt bakımlarına olan ilgi de artmaktadır. Bu bağlamda, ünlülerin gençleşme sırları da merak edilmektedir. İşte bugün önerilen cilt maskesi ve Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı. Ajda Pekkan, uzun yıllardır sahnelerde olan ve genç ve enerjik görünümüyle dikkat çeken bir sanatçıdır. Peki, Ajda Pekkan'ın genç kalmasının sırrı nedir? İddialara göre, Ajda Pekkan maskesi, cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan bir formüldür. Bu maskenin 5 yaş gençleştirici etkisi olduğu söylenmektedir.
10.05.2023 09:36 - Son Güncelleme: 10.05.2023 09:36
Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması. Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor. Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor. Dışarda yüksek mevlalar ödemenize gerek yok! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz botoks etkili cilt maskesi tarifi! Denendi, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor!