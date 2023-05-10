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Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...'' 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

Botoks etkili cilt maskeleri son zamanlarda büyük ilgi görmektedir ve özellikle kırışıklıkları olan ve kollajen eksikliği yaşayan kişiler meyveli maskelere yönelmektedir. Çevresel faktörlerin erken yaşlanmaya neden olduğu cilt bakımlarına olan ilgi de artmaktadır. Bu bağlamda, ünlülerin gençleşme sırları da merak edilmektedir. İşte bugün önerilen cilt maskesi ve Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı. Ajda Pekkan, uzun yıllardır sahnelerde olan ve genç ve enerjik görünümüyle dikkat çeken bir sanatçıdır. Peki, Ajda Pekkan'ın genç kalmasının sırrı nedir? İddialara göre, Ajda Pekkan maskesi, cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan bir formüldür. Bu maskenin 5 yaş gençleştirici etkisi olduğu söylenmektedir.

10.05.2023 09:36 - Son Güncelleme: 10.05.2023 09:36
Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’ 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması. Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor. Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor. Dışarda yüksek mevlalar ödemenize gerek yok! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz botoks etkili cilt maskesi tarifi! Denendi, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor!

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Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’ 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

AJDA PEKKAN GİBİ GÜZELLEŞMEK İSTEYENLERE MÜJDE

Botoks etkisi var! Muz maskesi cildi sıkılaştırması ve parlatması ile biliniyor. Haftada 3 kez denenebilen muz maskesi kırışıklıklara iyi geliyor.

Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’ 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’ 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

YAPILIŞI

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’ 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi!

MUZ MASKESİ FAYDALARI

Muz maskesi , yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hemde yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir.

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