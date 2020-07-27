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Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

27.07.2020 12:33 - Son Güncelleme: 27.07.2020 12:33
Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

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Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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