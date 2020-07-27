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Bilim insanlarından mucize keşif! Kelliğin merhemi bulundu, saç dökülmesine birebir

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

27.07.2020 12:33 - Son Güncelleme: 27.07.2020 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





