RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

22.04.2020 08:49 - Son Güncelleme: 06.05.2020 11:37
Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız.

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.

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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Demir
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Ayrıca vücut, alınan fazla demiri atamadığı için dokularda ve organlarda birikmeye başlıyor. Ortaya çıkan da yorgunluk, güçsüzlük, ağrı ile kendini gösteren kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarı hatta arterit olabiliyor.

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