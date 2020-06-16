Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Her gün severek tükettiğimiz pek çok besinin, sıradan diye yaptığımız pek çok aktivitenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı.
Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor. İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü.
KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR
Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor. Ama ne yazık ki tüm dünyadaki ve Türkiye'deki genç popülasyon hayatın hızlı akışı nedeniyle bu tehlikenin farkında değil.
KAHVEDE BİLE O TEHLİKE VAR!
Ürünlerin içerisine konulan MSG (Monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) de kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden oluyor. Kahve de bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ama bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.