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Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. Sizler için Kur'an'da geçen mucizevi besinleri derledik. İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.

13.07.2020 13:10 - Son Güncelleme: 13.07.2020 13:37
Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? İşte Kuran'da adı geçen besinler...

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Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

"Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var!"

(Nahl, 11)

Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için, 10 çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.

Kur'an'da Meryem suresi de dâhil olmak üzere, 20 defa geçen hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar.

Hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler içinde vücut için en gıdalısıdır.

Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

Beyin için son derece faydalı olan hurma, %2.2 oranında protein, A, B1 ve B2 vitaminleri içerir. İçerdiği proteinler sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar ve hücreleri yenileyip vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesine görme gücünü arıtır. Hurma kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini de sağlar. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli minarelere sahiptir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak düşünce gücünü de artırır.

Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" buyurur.

Bilim insanları da doğruladı, onlar sıradan besinler değil! Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları

Birçok özelliğinin yanı sıra acıkmayı geciktirdiği için zayıflamaya da yardımcı bir meyvedir. Özellikle acıkma ve tatlı ihtiyacı duyulunca 10 adet beyaz veya sarı leblebi 2 hurmayla beraber yenilip üstüne 1 bardak su içilirse 2-3 saat boyunca açlık hissedilmez.

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