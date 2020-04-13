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Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimi, genetik etkenler ve pek çok daha fazla şey yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanser biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, buzdolabında bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. Peki kansere iyi gelen besinler neler? İşte sağlık deposu o liste.

13.04.2020 13:47 - Son Güncelleme: 13.04.2020 13:47
Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...

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Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.

Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Siyah Üzüm

Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.

Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Mantar

Bağışıklık düzenleyici ve tümör karşıtı etkilere sahip olan mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşıyor.

Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Zerdeçal

Hemen hemen bütün kanser türlerinde hem koruyucu hem de iyileştirici etkisi bulunan bitkilerden biri olan zerdeçal, doğada bulunan en güçlü anti-oksidanlardan biri olan kürkümini barındırıyor.

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