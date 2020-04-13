Haberler Galeri Sağlık Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Bilim insanları açıkladı! Bu besinler kansere savaş açıyor, hepsi birer şifa deposu

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimi, genetik etkenler ve pek çok daha fazla şey yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanser biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, buzdolabında bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. Peki kansere iyi gelen besinler neler? İşte sağlık deposu o liste.

13.04.2020 13:47 - Son Güncelleme: 13.04.2020 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





