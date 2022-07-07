Baş ağrısını 5 dakikada kesip atıyor! %100 ETKİLİ İLAÇSIZ YÖNTEM! 📢 Baş ağrısına mucizevi doğal çözüm!

1 FİNCAN KAHVE

1 fincan kahvede 75 mg, 1 bardak çayda 50 mg, 1 parça çikolatada 25 mg kafein var. Günlük tüketilecek maksimum kafein miktarı 300 mg'ı geçmemeli. Kafein 100-150 mg'a kadar tüketildiğinde ağrı için çok faydalıyken 300 mg'ı geçtiğinde zararları başlıyor. Aynı etki baş ağrılarında da geçerli. Ağrı atağı sırasında 1 fincan kahve ağrıyı dindirir.

AÇIK HAVAYA ÇIKIN

Açık havada 45 dakika-1 saat orta tempoda yürüyüş baş ağrısıyla mücadelede çok önemli. Yürüyüş sırasında vücudun kendi ağrı kesicisi olan endorfin denen bir madde depolanır. Endorfin hem ağrının ortaya çıkışını engeller hem de ağrının şiddetini azaltır. Açık havada yürüyüş aynı zamanda serotonin (mutluluk hormonu) salgılanmasını sağlar. Serotonin ağrı ataklarını belirgin şekilde azaltır. Bazı migrenlilerde ağır egzersiz (koşmak, ağırlık çalışmak) ağrıları artırabilir. Bu nedenle orta şiddette, düzenli egzersiz yapın.

AĞRI KESİCİLERİ KESİN

Haftada 1 defadan daha sık ağrı kesici kullanmak sizi ağrı kesicilere bağımlı hale getirir. Beyin ağrı kesiciye alıştığında sürekli ister, bulamadığında baş ağrısı olur. Ayda 1-2'yi geçmeyecek şekilde ağrı kesici kullanabilirsiniz.