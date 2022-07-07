Baş ağrısını 5 dakikada kesip atıyor! %100 ETKİLİ İLAÇSIZ YÖNTEM! 📢 Baş ağrısına mucizevi doğal çözüm!
Baş ağrısı çoğu kişinin sık sık yaşadığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında baş ağrısı nasıl geçer sorusu yer alıyor. Evde ilaç kullanmadan kolaylıkla siz de baş ağrılarınızı hafifletebilir hatta geçirebilirsiniz. Peki, evde baş ağrısı nasıl geçer? Evde baş ağrısı ilaçsız geçer mi? Doğal baş ağrısı geçirme yöntemleri neler? İşte merak edilenler...
Baş ağrısı sık sık yaşanan rahatsızlıklardandır. Özellikle uzun süreli ve şiddetli baş ağrıları hayat kalitesinin düşmesine neden olur. Doğal yöntemlerle ilaç kullanmaya gerek kalmadan siz de baş ağrısını ortadan kaldırabilirsiniz. Baş ağrısı nasıl geçer sorusuna cevaplar ve konu hakkındaki detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
30 SANİYEDE BAŞ AĞRISINDAN KURTARAN YÖNTEM!
Bu basit yöntemi kullanarak sadece 30 saniyede baş ağrınızdan veya stresinizden kurtulabilirsiniz.
Vücudumuzda bazı aktif noktalar vardır. Bu bası noktalarına masaj yapıldığında ağrı ve acılar azalabilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir.
Elinizdeki işaret parmağıyla baş parmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.
Baskıyı 30 saniye boyunca sürdürün. Ardından el değiştirerek diğer elinize de uygulayın. Doğru uygulandığında baş ağrısınızın geçtiğini göreceksiniz.
1 FİNCAN KAHVE
1 fincan kahvede 75 mg, 1 bardak çayda 50 mg, 1 parça çikolatada 25 mg kafein var. Günlük tüketilecek maksimum kafein miktarı 300 mg'ı geçmemeli. Kafein 100-150 mg'a kadar tüketildiğinde ağrı için çok faydalıyken 300 mg'ı geçtiğinde zararları başlıyor. Aynı etki baş ağrılarında da geçerli. Ağrı atağı sırasında 1 fincan kahve ağrıyı dindirir.
AÇIK HAVAYA ÇIKIN
Açık havada 45 dakika-1 saat orta tempoda yürüyüş baş ağrısıyla mücadelede çok önemli. Yürüyüş sırasında vücudun kendi ağrı kesicisi olan endorfin denen bir madde depolanır. Endorfin hem ağrının ortaya çıkışını engeller hem de ağrının şiddetini azaltır. Açık havada yürüyüş aynı zamanda serotonin (mutluluk hormonu) salgılanmasını sağlar. Serotonin ağrı ataklarını belirgin şekilde azaltır. Bazı migrenlilerde ağır egzersiz (koşmak, ağırlık çalışmak) ağrıları artırabilir. Bu nedenle orta şiddette, düzenli egzersiz yapın.
AĞRI KESİCİLERİ KESİN
Haftada 1 defadan daha sık ağrı kesici kullanmak sizi ağrı kesicilere bağımlı hale getirir. Beyin ağrı kesiciye alıştığında sürekli ister, bulamadığında baş ağrısı olur. Ayda 1-2'yi geçmeyecek şekilde ağrı kesici kullanabilirsiniz.
ŞAKAKLARINIZA BUZ SÜRÜN
Migreni ortaya çıkaran mekanizmalardan biri beyin damarlarının genişlemesidir. Genişleyen damarlar, beyin dokusuna baskı yapar ve ağrıyı ortaya çıkarır. Ağrı kesicilerin çoğu genişleyen beyin damarlarını daraltarak ağrıyı dindirir. Ağrı sırasında alın ve şakaklarınıza buz koyarsanız damarlarınız soğuğun etkisiyle daralır. Buz uygulamak ağrı kesici gibi etki eder. Gerilim tipi baş ağrısında ise tam tersine sıcak uygulama yapılmalı.
SUSUZ KALMAYIN
Beynimizin yüzde 70'i sudur. Beyin susuz kaldığını hissettiğinde tehlike sinyalleri verir ve baş ağrısı ortaya çıkar. Sık baş ağrısı çekenler, bazen sadece suyu dengeli içtiklerinde bile ağrıdan kurtulur. Düzenli su tüketmek ağrının her gün ortaya çıkışını engeller.
MASAJ YAPIN
Migreni olanların yüzde 70'inde masaj ağrıyı dindirirken yüzde 30'unda artırıyor. Migrenhastasına "Masaj yapmak ağrınızı dindiriyor mu?" sorusunu yönelttiğimizde "Hayır, ağrılı yere dokunamıyorum, masaj ağrımı kötüleştiriyor" yanıtı alıyorsak anlıyoruz ki hastanın migren tedavisi zor olacak.
Migrende masaj yapılması gereken bazı noktalar var:
● Her iki kaş ile burun kökü arası.
● İki kaşın arasında alnın tam ortası.
● Ensede kafa kemiğinin keskinleştiği sağlı sollu bölgeler.
● Her iki şakak bölgesi.
Bu noktalara yaklaşık 10 dakika masaj yapmak ağrıyı hafifletir. Daha etkili olması için masaj propolis kremi ile yapılabilir.
BAŞINIZI SARIN
Başınızı bir tülbent veya bant ile sıkıştırarak sarmak da tıpkı soğuk uygulama benzeri etki gösterir, beyin damarlarını daraltarak ağrıyı dindirmeye yardımcı olur.
GÜRÜLTÜDEN UZAKLAŞIN
Migren veya gerilim baş ağrısı yaşayanlar ses ve ışıktan çok rahatsız olur. Ağrıları sıklıkla alışveriş merkezi gibi sesli ortamlarda tetiklenebilir. Ağrı sırasında en sevdikleri şarkıyı bile dinlemek istemezler, çocukları oynarken onların seslerine dayanamazlar. Ağrı atağınız sırasında 'Sesten rahatsızlık duymuyorum' diye düşünseniz bile sessiz bir ortam ağrınızı hafifletir.
UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN
Hafta sonu, baş ağrısı yakınmaları artar çünkü uyku saatleri değişir, daha geç yatılır ve geç kalkılır. Hafta sonu ve hafta içi uyku saatleriniz en fazla 1 saat kaymalı. Uyku süresi ise 7 saatten az, 9 saatten fazla olmamalı. Ağrı atağı sırasında ağrının şiddeti ile uyumak çok kolay olmasa da sessiz ve karanlık bir odaya çekilerek uyumaya çalışın.
BEYAZ AMPULÜ SARIYLA DEĞİŞTİRİN
Floresanlı beyaz ışık ve yoğun güneşli havaların ağrıyı tetikleyici özelliği daha fazla. Evinizdeki beyaz ışık yayan ampulleri sarı ışık yayanlarla değiştirin. Televizyon izlerken en az 3 metre mesafede oturun, karanlıkta televizyon seyretmeyin. Güneşli günlerde ve atak sırasında güneş gözlüğü takın