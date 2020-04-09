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Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan korona virüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen corona virüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Korona virüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Zaten corona virüs hastalarının da bağışıklığı güçlendirilerek tedavi uygulanıyor. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bu haberimiz rehber niteliğinde.

09.04.2020 17:04 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:04
Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Tüm dünyada binlerce can alan ve koronavirüs salgını karşısında bizim yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan bir tanesi evde kalmak, diğeri de bağışıklık sistemimizi elimizden geldiğince güçlü tutmak. Başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor...

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Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Uzmanların sağlıklı bireyler için önerdiği günlük selenyum tüketim miktarları şöyle: Doğumdan 6 aya kadar 15 mikrogram, 7 aydan 3 yaşa günlük 20 mikrogram, 4-8 yaş arası günlük 30 mikrogram, 9-13 yaş arası 40 mikrogram, 14 yaş ve üzeri 55 mikrogram. Peki hangi yiyecekler selenyum açısından zengin ve bu yiyecekleri nasıl tüketebilirsiniz? İşte cevabı...

Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Brezilya fındığı en zengin selenyum kaynaklarının başında geliyor. 6-8 adet Brezilya fındığında 544 mikrogram selenyum bulunuyor.

Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Yani yetişkinler için birkaç günde bir 2-3 adet Brezilya fıstığı yemek oldukça bol miktarda selenyum alımı demek.

Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Balıkların ve deniz ürünlerinin birçoğunda bol miktarda selenyum var. Sardalya, somon, karides, istiridye gibi deniz ürünlerinin hepsi 40 ila 65 mikrogram civarı selenyum içeriğiyle olmazsa olmazlardan.

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