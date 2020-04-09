Bağışıklık sistemi güçlendirici besinler nelerdir? Corona virüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Tüm dünyada binlerce can alan ve koronavirüs salgını karşısında bizim yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan bir tanesi evde kalmak, diğeri de bağışıklık sistemimizi elimizden geldiğince güçlü tutmak. Başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor...