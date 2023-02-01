Astım hastalığının dermanı burada! Uzman isimden bronş açan mucize! Akciğerleri tertemiz yapıyor...

Astım hastalığı, en kısa tanımı ile solunum alıp ya da vermede güçlük çekmek ve öksürüğün de kendini gösterdiği bir durum olarak bilinir. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, son yaptığı açıklama ile astım hastalığına iyi gelen mucizeyi paylaştı. İşte akciğerleri tertemiz yapan besinler...