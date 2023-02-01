Astım hastalığının dermanı burada! Uzman isimden bronş açan mucize! Akciğerleri tertemiz yapıyor...
Astım hastalığı hava yollarının çevredeki çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve bu nedenlere karşı hassas olmasına verilen isim olarak bilinir. Nefes alıp vermede gözle görülür bir zorluk çekerler. Uzman isimden astım hastalığına mucize çözüm geldi. Bunu kullananın akciğerleri temizleniyor. İşte akciğer temizleyen ve astıma iyi gelen sihirli çare...
01.02.2023 22:43 - Son Güncelleme: 01.02.2023 22:43
KEÇİBOYNUZU KÜRÜ
İlk olarak, 4-5 adet orta büyüklükteki keçiboynuzunu ufak ufak kırın. Hazırladığınız keçiboynuzu parçalarını yaklaşık bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Ardından ılıması için bir süre bekledikten sonra suyunu süzün. Saraçoğlu, hazırlanan bu içeceğin sabah kahvaltısında bir su bardağı içilmesini öneriyor. Keçiboynuzu kürü için tavsiye edilen süre ise 15 gün. Bu kür ortalama 2 haftalık kullanım sonrasında solunum yollarını açarak astımın etkilerini hafifletiyor.