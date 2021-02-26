Akciğerleri yeni doğmuş gibi yapıyor tüketildiği anda temizlemeye başlıyor! Uzmanlar herkese şiddetle öneriyor

Sağlıksız beslenme, yetersiz egzersiz gibi birçok faktöre bağlı olarak akciğerler zamanla zarar görür. Kendini yenilebilen akciğerlerin sağlığının korunması için sağlıklı beslenme ve spor şarttır. Uzmanlar, akciğerleri temizleyen besinleri tek tek sıraladı. İşte kanser başta olmak üzere akciğeri birçok hastalıktan koruyan şifalı besinler...