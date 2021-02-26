Akciğerleri yeni doğmuş gibi yapıyor tüketildiği anda temizlemeye başlıyor! Uzmanlar herkese şiddetle öneriyor
Sağlık ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara tüketimi, pasif içicilik gibi birçok faktörden ötürü akciğerler zamanla hasar görür. Akciğerler kendi kendini yenileyebilen organlardır ancak sizin de bu kendini yenileme faaliyetine katkıda bulunmanız şart. Uzmanlar akciğeri temizleyen besinleri tek tek sıraladı. Bu besinler pek çoğu başta kanser olmak üzere pek çok hastalıktan da uzak tutacak sizleri. İşte akciğeri yeni doğmuş gibi yapan o besinler...
26.02.2021 08:53
- Son Güncelleme: 26.02.2021 08:53
Sağlıksız beslenme, yetersiz egzersiz gibi birçok faktöre bağlı olarak akciğerler zamanla zarar görür. Kendini yenilebilen akciğerlerin sağlığının korunması için sağlıklı beslenme ve spor şarttır. Uzmanlar, akciğerleri temizleyen besinleri tek tek sıraladı. İşte kanser başta olmak üzere akciğeri birçok hastalıktan koruyan şifalı besinler...