4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı... İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye!
Özellikle çocukların gelişimi için kolin takviyesi büyük önem taşır. İşte uzmanlar tarafından önerilen içinde kolin olan besinler...
12.03.2023 11:57 - Son Güncelleme: 12.03.2023 11:57
Beyniniz ve sinir sisteminiz hafızayı, ruh halini, kas kontrolünü ve diğer işlevleri düzenlemek için buna ihtiyaç duyar. Vücudunuzun hücrelerini çevreleyen zarları oluşturmak için koline de ihtiyacınız var .Özellikle çocuğunuzun iştahsızlığından şikayetçiyseniz kolin bulunan besinler yemesini sağlayarak çok daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. İşte boy uzatan, zeka geliştiren tavsiyeler...