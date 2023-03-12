4,5,6,7,8,9, yaşında çocuğu olanlar dikkat! uzmanlardan kolin uyarısı... İŞTAHSIZ çocuklara BOY UZATAN, hafıza, zeka güçlendiren tavsiye!

Beyniniz ve sinir sisteminiz hafızayı, ruh halini, kas kontrolünü ve diğer işlevleri düzenlemek için buna ihtiyaç duyar. Vücudunuzun hücrelerini çevreleyen zarları oluşturmak için koline de ihtiyacınız var .Özellikle çocuğunuzun iştahsızlığından şikayetçiyseniz kolin bulunan besinler yemesini sağlayarak çok daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. İşte boy uzatan, zeka geliştiren tavsiyeler...