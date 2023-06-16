4 besinle vücudunuzu temizleyin! Depresyon, kepek, pullanma, üşüme varsa bu vitamin eksikliğine sahip olabilirsiniz!
Vücudunuzda meydana gelen değişimler bazı vitamin eksikliklerinin belirtisi olabiliyor. Pullanma, kuruluk, depresyon, yorgunluk, kepeklenme gibi durumlarla sık sık karşılaşıyorsanız K vitamini ve omega-3 açısından yetersiz besleniyor olabilirsiniz. K vitamini kemik sağlığı için önemlidir. Kemikler için önemli rol oynayarak kalsiyumun doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Omega-3 vücut için önemli olan bir yağ asidi türüdür. Vücut tarafından üretilemez. Bu nedenle dışarıdan alınması gerekiyor. İşte omega-3 ve K vitamini içeren besinler...
K vitamini ve omega-3 eksikliği vücudunuzda bazı rahatsızlıklara yol açıyor. Omega-3 ise vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan çeşitli besinlerle alınması büyük önem taşıyor. İşte K vitamini ve omega-3 içeren besinler...
K vitamini vücutta kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynar. Pıhtılaşma faktörlerinin üretiminde ve aktive edilmesinde yer alır.
K vitamini, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, ıspanak ve bazı bitkisel yağlarda bulunur. Ayrıca bakteriler tarafından da sentezlenebilir.
Omega-3, vücut için önemli olan bir yağ asidi türüdür. Vücut tarafından üretilemez, bu nedenle dışarıdan besinler yoluyla alınması gerekmektedir.
Omega-3, sağlığımız üzerinde birçok faydası olan çoklu doymamış yağ asitlerinin bir grubunu ifade eder.