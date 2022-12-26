Vav TV İzle
Haberler Sağlık 3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

Kiloların yanı sıra vücut asla atamadığı bir kütle daha taşır. Evet, herkesin sık sık rahatsızlık duyduğu şişkinlik ve ödemden bahsediyoruz. Kilo vermeye başlamadan önce mutlaka vücudunuzun su tutmasını engellemeli ve ödemi atmaya çalışmalısınız. Bu sayede asıl kilonuz ortaya çıkacak ve çok daha sağlıklı hale geleceksiniz. Peki, ödem en hızlı nasıl atılır? İşte vücudunuzdan ödemi söküp atacak mucize...

takvim.com.tr
26.12.2022 13:39 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:39
3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

Ödem birçok kişinin rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi ödem attıracak tarifleri araştırmaya başladı. İşte 3 günde 5 kilo ödem attıracak mucize tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

ÖDEMİ SÖKÜP ATIYOR

  • 1 avuç kiraz sapı
  • 1 adet limon
  • 1 çubuk tarçın
  • Yeşil çay
  • Yarım ananasın kabuğu
  • 1,5 litre su
3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

HAZIRLANIŞI

Suyu bir tencereye alın ve içine limonu sıkın. Ardından kiraz saplarını, ananas kabuğunu ve tarçını ekleyip kaynatın. Su kaynamaya başlayınca altını kapayın, içine bir turam yeşil çay ekleyin. 5-6 dakika demlendikten sonra süzün ve şişeye alın.

3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

Bu çayı günde en fazla 3 bardak içmelisiniz. Çayınızı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dolapta bekleyeb çay soğuyacak, sıcak yaz günlerinde hem ferahlatan hem de ödem atan sağlıklı bir içeceğiniz olacak.

3 günde 5 kilo ödemi söküp atıyor! Vücudunuzdaki şişkinliği cayır cayır yakacak! Sadece 3 sabah boyunca bunu yapın...

İKİNCİ SEÇENEK LAHANA SUYU

Tencereye 2-3 yaprak lahana koyulur üzerine su ilave edilir ve 15 dk kaynatılır. Rengi iyice suya çıkan lahanalar çıkarılır ve suyu ılımaya bırakılır. Günde 2 kez sabah ve akşam lahananın suyu içilir. Hergün günlük yapılması gerekmektedir.

SON DAKİKA