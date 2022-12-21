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Haberler Sağlık Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Kullandığınız bütün yağları unutun! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Kullandığınız bütün yağları unutun! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağların saçlara olan faydası araştırmalarca kanıtlandı. Uzun yıllar öncesinde kullanılan bu mucize yeniden popüler hale gelmeye başladı. İşte yumurta yağının faydaları...

takvim.com.tr
21.12.2022 17:41 - Son Güncelleme: 21.12.2022 17:41
200 yıl öncesinde dedelerimiz kullanıyordu! Yumurta yağının ne işe yaradığını duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağlar oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bu yağların arasına bir yenisi daha katıldı. İşte yumurta yağının faydaları...

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200 yıl öncesinde dedelerimiz kullanıyordu! Yumurta yağının ne işe yaradığını duyduklarınıza inanamayacaksınız...

YUMURTA YAĞI NEDİR?

Yumurta yağı, trigliserit, kolesterol ve fosfolipidler açısından zengin olan yumurta sarısından elde edilir.Yapılan araştırmalar, kolesterolün cilt ve saçlarımız için son derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yumurta sarısı yağı, cilt ve saç derisi tarafından kolaylıkla emilir, kuru ve hasar gören cildi onarır.Doymuş yağ asitleri açısından da zengin olan yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler.

200 yıl öncesinde dedelerimiz kullanıyordu! Yumurta yağının ne işe yaradığını duyduklarınıza inanamayacaksınız...

YUMURTA YAĞININ FAYDALARI

Yumurta yağı, erken saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından zengin olan bu yağ, saçlar için son derece besleyicidir.

200 yıl öncesinde dedelerimiz kullanıyordu! Yumurta yağının ne işe yaradığını duyduklarınıza inanamayacaksınız...

Kan dolaşımını uyaran yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler ve saç foliküllerinin yenilenmesini sağlar.

200 yıl öncesinde dedelerimiz kullanıyordu! Yumurta yağının ne işe yaradığını duyduklarınıza inanamayacaksınız...

İçeriğindeki antiinflamatuar özellikler sayesinde kepek gibi saç derisi problemlerine de iyi gelir.

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