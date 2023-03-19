1 ayda oruç tutarak -10 kg verin! Ramazanda KİLO ALMAYA SON! Diyetisyenlerin favori yöntemi! Hem sağlıklı hem hızlı...

Ramazanda oruç tutarak kilo verileceğine inanmak yanlış bir düşüncedir. Genellikle bu dönem, dikkat edilmezse kilo almayla bile sonuçlanabilir. Ancak daha önce zayıflama programına başlamış kişiler az ve sık yiyerek diyetlerine devam edebilirler. Bu dönemde kiloyu sabit tutmak bile hedeflenebilir. Ramazanda kilo almaktan şikayetçiyseniz bu yöntemle -10 kg verebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de oldukça kolay olan Ramazanda zayıflama yöntemini sizler için derledik. İşte detaylar...