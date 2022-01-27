Rüyada yeşil kurbağa görmek neye işarettir? Rüyada kurbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbağanın üstüne zıpladığını görmek...

RÜYADA BÜYÜK KURBAĞA GÖRMEK

Kocaman kurbağaların rüyada görülmesi, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerinden kısmetleri uzaklaştıracağına yorulmuştur. Rüya sahipleri eğer bekarlarsa ve yakın zamanda kendilerine çok uygun biri ile tanışmışlarsa, bu kişiyi çeşitli bahaneler ortaya koyarak kendilerinden uzaklaştırmak yerine tanımaya çalışmalılardır. Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin kaderlerinde kendi etkilerinin çok büyük olduğu, bu nedenle de bir tercihte bulunurken birden fazla kez düşünmeleri gerektiği yorumunda bulunmuşlardır.