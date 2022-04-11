Rüyada yazın kar yağdığını görmek neye işarettir? Rüyada kar yağması ne anlama gelir? Rüyada çok kar görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA KAR GÖRMEK

Rüyada görülmüş kar, kişilerin çok masum karakterli ve düşünceli bir kimse oluşlarına delalet sayılmıştır. Eğer rüya sahipleri, herkese aynı masumlukla yaklaşıyorlarsa yakın zamanda bu durumdan bazı zararlar görebilirler. Birçok rüya tabircisine göre de rüyada yağmış karın görülmüş olması, kişilerin kısa zaman ile ilgili bir işte çalışacak olmalarına delalet edilmiştir.