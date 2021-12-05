Rüyada yaş pasta görmek neye işarettir? Rüyada pasta görmek ne anlama gelir? Diyanet'e göre rüyada pasta yaptığını görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada yapılmış pastayı görmek, rüya sahiplerinin evlerinde ağırlayacakları misafirlerine delalet sayılmıştır. Kişiler, misafirlerinden kendilerine çok müjdeli gelecek bir haber alacak ve bu haber kişilerin kendilerini çok değerli hissetmelerini sağlayacaktır. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında pasta gördükleri zamandan sonra çok kıymetli gördükleri kimselerin kendilerine misafirliğe geleceği haberini almışlarsa, bu misafirleri gelirken rüya sahiplerine bir hediye getirebilirler ve bu hediye rüya sahiplerini çok mutlu edecektir.