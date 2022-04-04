Rüyada yangın görmek ve söndürmek neye işarettir? Rüyada evinin yandığını görmek ne anlama gelir? Rüyada yangında yanmak...
Kendi evinin yanmakta olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimselerin yakın arkadaşları dolayısı ile sıkıntılı ve kötü günler yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kimseler, evlerinin yandığını görmelerinden sonra iletişim kurdukları kişilere, iletişim kurdukları kişilere söylediklerine ve onların kendilerine verdiklerine karşı dikkatli olmalılardır. Bu sayede rüya sahipleri, başlarına gelecek olan sıkıntıları biraz da olsa azaltabilirler.
RÜYADA BİR YERİN YANDIĞINI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada yanan bir yer görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin aileleri içinde yaşanacak bazı olayları inceleyecek olmalarıdır. Kişiler ailelerinin yaşadıkları hem iyi hem de kötü olayları inceleyip kendilerince tespit etmelerinden sonra daha kötü bir aile ilişkisine sahip olmamak için nasıl davranmaları gerektiğini kendi içlerinde tespit edeceklerdir.
RÜYADA EVİN YANMASI VE SÖNDÜRÜLMESİ
Rüyada bir evin yandığını ve başkaları tarafından söndürüldüğünü görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin birilerinden yardım alacak olmasına yorumlanmıştır. Bu yardımlar rüya sahipleri için çok büyük görülmese de başkalarından istenmek zorunda kalacak ve kişiler, yardım aldıkları insanlara karşı kendilerini uzuna bir süre borçlu hissedeceklerdir.
RÜYADA YANGIN GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada yangının görülmüş olması, rüya sahiplerinin çektikleri vicdan azaplarına delalet edilmiştir. Özellikle rüyasında evinin yandığını görmüş olan rüya sahipleri, geçmişlerinde hataları dolayısıyla işledikleri günahları hatırlayacaklardır. Bu günahları telafi edebilmek için çok uğraş verecek rüya sahipleri, vicdan azabı çekmekten kurtulamayacaklardır.
RÜYADA BAŞKASININ EVİNİN YANDIĞINI GÖRMEK
Tanımadığın birinin evinin yanmakta olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin bilmeden yapacakları bir hata doğrultusunda büyük sıkıntılarla ve art arda gelecek problemlerle karşılaşacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, yaşadıkları sıkıntıların sürekli olmasına bir noktada dur demezlerse kendilerinin sorunları ile başkalarının da muhatap olduklarına şahit olacaklardır.
RÜYADA BİR YERİN YANDIĞINI GÖRMEK
Bir yerin ateşler içinde yandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin ayaklarının yerden kesileceği kadar büyük mutluluklar yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle bir aileye sahip olmak isteyen ve şu an bekar olan rüya sahipleri, mutluluğu kuracakları aileleri sayesinde yakalayacaklardır. Kurdukları aile, herkesin çok imreneceği nitelikte olacaktır.