Rüyada tuvalet görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalet görmek neye işarettir? Rüyada tuvalet görmenin yorumu...

Rüyada Kirli Tuvalet Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada pislenmiş tuvaletin görülmesi, rüya sahiplerinin insanlar tarafından çok sevilen ve el üstünde tutulan bir kimse olmalarına delalet edilmiştir. Özellikle yaşadığı muhitte birçok insan tarafından tanınmış kimselerin bu rüyayı görmeleri, oy birliği ile yapılacak bir seçimde rüya sahiplerinin işaret edileceğine ve seçileceğine delalet edilmiştir.