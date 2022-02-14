Rüyada türbe görmek ne anlama gelir? Rüyada türbe görmek neye İşarettir? Rüyada türbe görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada Türbe Bahçesi Görmek

Türbenin var olan bahçesinin rüyada görülmüş olması, bazı rüya alimlerince rüya sahiplerinin kötü alışkanlıklarında uzaklaşacaklarına niyetlenmesine ancak bu niyetlerinin bir türlü gerçekleşmemesine yorumlanmıştır. Kişiler, iradelerini korumalı ve kendilerine hem ruhsal hem de parasal anlamda fazla zararı dokunan alışkanlarından kendilerini geriye çekmelilerdir. Geri çekmeyi başarabildiklerinden sonra hayatlarının daha güzel bir hal aldığını fark edeceklerdir.