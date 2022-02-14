Rüyada topuklu ayakkabı giymek ne anlama gelir? Rüyada topuklu ayakkabı giymek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Topuklu Ayakkabı Görmek

Giyilmemiş topuklu ayakkabıları rüyada görmek, rüya sahipleri için bir karar sürecinde olacaklarına delalet edilmiştir. Bu karar süreci, rüyayı görmüş kimselerin kendi hayatlarıyla ilgili olacak ancak aldıkları karardan sonra herkesin etkilendiğini göreceklerdir. Bu etki, eğer olumsuz olursa kişiler biraz üzülebilirler ancak bu üzüntüleri uzun süreli olmayacaktır.