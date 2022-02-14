Rüyada tır görmek ne anlama gelir? Rüyada tır görmek neye işarettir? Rüyada tır görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Başkasının Tır Sürdüğünü Görmek

Bir tır şoförünün rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerini bazı şeylere zorlayan kimselere boyun eğmemeleri gerektiği hususunda yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, kendilerine maddi ya da manevi olarak bir dayatma ile bir şeyler yaptırmak isteyen kimseleri hayatlarında tutmaya devam ederlerse, yaşayacakları sorunlar geçici olmayacaktır.