Rüyada timsah görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada timsah yavrusu görmenin anlamı ve yorumu nedir?
Rüyada görülmüş olan timsahlar, rüya sahiplerinin çevresindeki düşmanlarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Ancak bu düşmanların hiçbiri, rüya sahiplerine zarar verebilecek ya da rüya sahiplerine zarar vermeye kalkışacak kadar güçlü düşmanlar değillerdir. Eğer rüya sahipleri, kendilerinin çok yakınına gelmiş bir timsahı rüyalarında görmüşlerse, yakın bir arkadaşlarından kendilerine düşmanlık besleyen kişilerin olduğu haberini alabilirler. Ancak endişelenmelerine ya da kendilerini tehlikede hissettirecek herhangi bir durumları yoktur.
Rüyada Timsah Yavrusu Görmek
Timsahların küçük yavrularını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerine karşı insanların kışkırtılıyor olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin yapmadıkları birçok şey, kendilerine düşman edilmek istenen insanlar tarafından farklı şekillerde anlatılıyordur. Rüya sahiplerinin bir yolunu bularak kendileri hakkında çıkan dedikoduların önünü alabilmesi gereklidir. Aksi takdirde başları belaya girecektir.
Rüyada Suda Timsah Görmek
Su içinde duran timsahın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çevresi ile yaşayacağı büyük bir kavgaya delalet edilmiştir. Kişiler bu kavga sebebiyle karakollara düşecek, kendilerinden şikayetçi olan kişileri de ikna edebilmek için çok uzun bir süre mücadele edecektir. Ancak verilen kararların kendi aleyhlerine olacak, rüya sahipleri bir kavga sebebiyle uzunca bir süre sıkıntı çekeceklerdir.
Rüyada Timsah Isırması
Rüyada timsah tarafından ısırıldığını görmek, rüya sahiplerinin geçmişlerinde ciddiye almadıklar ve kendilerinden zarar görebileceklerini düşünmedikleri düşmanlarından çok büyük zararlar alacak olmalarına delalet edilmiştir. Özellikle uzun bir süredir yurt dışında çalışan ve sonradan memleketlerine dönen kişilerin rüyalarında timsah ısırması görmeleri, eskiden yaşadıkları yeri bıraktıkları gibi bulamayacaklarına delalet edilmiştir.
Rüyada Timsah Kovalaması
Rüyada timsah tarafından kovalandığını görmek, bazı rüya alimleri tarafından bu rüyayı görmüş kişilerin hem düşmanlarının sayısının kıza zamanda artacağına hem de düşmanlarından daha fazla zarar görmeye başlayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimselerin düşmanlarına karşı koymaması ya da güçlerinin yetemeyeceğini düşünmeleri, hayatlarının kararmasına kadar gidebilir ve kişiler bu nedenden dolayı hayatlarını kaybedebilirler.
Rüyada Dere İçinde Timsah Görmek
Dere içindeki timsahın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin insanların kendisinden hiç beklemezken bir zafer kazanıp çevresindeki herkesi şaşırtmasına delalet edilmiştir. Kişiler kazandıkları bu zaferi önce kimseye duyurmadan muhafaza etmeye çalışacaklarsa da ellerinde olmayan nedenlerden kaynaklı olarak insanların zaferlerini öğrendiklerini göreceklerdir.