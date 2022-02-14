Rüyada timsah görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada timsah yavrusu görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Timsah Kovalaması

Rüyada timsah tarafından kovalandığını görmek, bazı rüya alimleri tarafından bu rüyayı görmüş kişilerin hem düşmanlarının sayısının kıza zamanda artacağına hem de düşmanlarından daha fazla zarar görmeye başlayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimselerin düşmanlarına karşı koymaması ya da güçlerinin yetemeyeceğini düşünmeleri, hayatlarının kararmasına kadar gidebilir ve kişiler bu nedenden dolayı hayatlarını kaybedebilirler.