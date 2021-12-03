Rüyada temizlik yapmak ne anlama gelir? Rüyada başkasının evinde temizlik yapmak neye işarettir? Rüyada ev temizlemek nasıl yorumlanır?

RÜYADA TEMİZLİK YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibi ölmüş birinin evini temizliyor ise hayatındaki mevcut sorunlardan kurtularak üzüntü duyulan olaylardan uzaklaşılmasına işaret edilir. Bu huzura erişileceği manası taşır. Rüyada temizlik yaptığını görmek mekan iş yeri ise bol kazanç manası taşır. Temizlik yapılan yer ev ise hane için huzur ve mutluluğa işaret eder. İslam alimlerine göre rüyada temizlik yapmak güzel ahlakla eşdeğer olduğu noktasında çıkarımlarda bulunur. Temizliğin imandan geldiği düşünülerek rüya sahibinin de erdemli bir kul olarak görevlerini yerine getirdiği bunun sonucunda da sıkıntılarından arındığı noktasında yorumlar yapılır.