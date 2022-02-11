Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk görmek neye işarettir? Rüyada beyaz tavuk görmenin anlamı, yorumu nedir?
Rüyada tavuğa bakmak erkek bireyler için hanımı temsil etmektedir. Bir başka fikre göre rüyada tavuk görmek ufak tefek sorunların rüya sahibinin başına musallat olacağı şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibinin geçici olarak yaşadığı can sıkıntılarından dolayı canına tak ettiği, rüyasına yansımıştır. Rüyasında tavuk gören kimsenin aile hayatının düzene bineceği ve başarılı bir kariyer rivayet edilmektedir.
Rüyada Tavuğun Ayağını Görmek
Düşte tavuk ayağına bakmak kişinin günlük hayatta yaşadığı sıkıntılara daha aklı başında yaklaşacağına ve sevdiklerine daha da sahip çıkacağına işaret emektedir. Tavuk görmek ile ilgili İmamı Gazali (r.a) yorumunda; kişinin eskisinden daha güçlü olarak ayağa kalkacağına ve huzurlu bir hayata kavuşacağına değinmiştir. Bu rüyayı gören kimse için neşeli günlerin çok yakın olduğu rivayet edilmektedir.
Rüyada Tavuk Satın Aldığını Görmek
Düşte bir tavuk satın almak kişinin bir fayda elde edeceği şeklinde açıklanmaktadır. Tavuk satın almak Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; oldukça güzel ve bereketli işlerin geleceğine dalalettir. Rüyasında tavuk satın aldığını gören kimse eğer haram yiyor ise bunun farkına varacak ve haramdan kısa sürede uzaklaşacaktır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; tavuk satın almak da yemek de hayırlı bir iş anlamı taşımaktadır.
Düşte görülen tavuğun ağlaması rüya sahibinin bir dönemi yalnız ve karamsar olarak geçirmesine dalalettir. Konu hakkında Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında tavuğu ağlarken gören kimse zor zamanlardan geçecektir. Bununla ilgili diğer yorumlarsa şöyledir:
Rüyada Beyaz Tavuk Görmek
Düşte beyaz renk tavuk görmek sık görülen rüyalardan biridir. Beyaz tavuk ile ilgili İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Tavuk, haneye girecek yeni bir kadın anlamı taşımaktadır. Bunun yanı sıra evlenmeyi planlayan iki gencin kavuşması, bekar olan insanların kısmetinin açılması, eğitim anlamında çalışan bireylerin başarıya ulaşması şeklinde rivayet edilmektedir. Rüyasında beyaz tavuğun gezdiğini gören kimse için bu rüya kısmetli bir işe başlayacağının habercisidir.