Rüyada tavuk görmek ne anlama gelir? Rüyada tavuk görmek neye işarettir? Rüyada beyaz tavuk görmenin anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Tavuğun Ağlaması



Düşte görülen tavuğun ağlaması rüya sahibinin bir dönemi yalnız ve karamsar olarak geçirmesine dalalettir. Konu hakkında Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında tavuğu ağlarken gören kimse zor zamanlardan geçecektir. Bununla ilgili diğer yorumlarsa şöyledir:

• Rüyada tavuk görmek önünde herhangi bir konu ile ilgili seçim şansı bulunan biri için yanlı seçimlere işarettir.