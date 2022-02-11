Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek neye işarettir? Rüyada beyaz tavşan görmenin anlamı, yorumu...
Rüyada görülen tavşan genel olarak hayatta başarılı bir kariyer elde etme anlamı taşımaktadır. Rüyada tavşan görmek kişiler için farklı şekillerde yorumlanmaktadır: Rüya sahibi eğer bir sınava girecek ise sınavının iyi geçeceği, rüya sahibinin ticari bir anlaşmanın eşiğinde olması mümkün ise bu anlaşmanın rüya sahibinin lehine sonuç alacağı rivayet edilmektedir.
Rüyada Beyaz Tavşan Görmek
Beyaz tavşanı düşte görmek bir zevce olarak yorum almaktadır. Bu konu hakkında İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; beyaz tavşan gören kimse ağırbaşlı, zeki bir kısmete denk gelecektir. Siyah tavşan ise bunun tam tersi şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin sahip olduğu beyaz renkli tavşanın ölmesi ya da zarar görmesi, gelecekte yaşayacağı birtakım manevi zorlukların habercisidir. Beyaz renk bir tavşan ile konuştuğunu gören kimsenin halk tarafından iyi karşılanacağına, sevilip sayılacağına rivayet edilmektedir.
Rüyada Tavşan Ayağına Bakmak
Tavşan ayağını düşte görmek rüyayı gören bakımından olumlu olarak yorumlanmaktadır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyasında tavşan ayağı gören birey çalışmalarında verdiği emeklerin karşılığını almaya başlayacak ve helal mal ile geçimini sürdürecektir. Ayrıca bu kişinin hısım ve akrabaları ile arasındaki buzların eriyeceğine dalalet edilmektedir.
Rüyada Tavşan Avlamak
Düşte tavşan avladığını görmek ve el ile bu avı tutmak keder içermektedir. Rüyada tavşan görmek her ne kadar olumlu olarak yorum alsa da bu tavşanı avlamak olumlu şekilde yorumlanmamaktadır. Tavşan görme ile ilgili Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında tavşanı ya da yavrusunu öldüren bir kimse için hayatında musibetler meydana gelecektir. Eğer evli bir kimse başkasının tavşan avladığını görür ise bu durum eşi ile arasının kötü gideceğine işarettir.
Rüyada Görülen Tavşan Adam
Tavşan adamı düşte görmek sekinet anlamına gelmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; rüyasında tavşanı adam şeklinde gören kimse için bir sakinlik görülmektedir. Rüyada tavşan görmek dindar ve ağırbaşlılığa işarettir. Rüyasında tavşan adam olduğunu görmek, kötü bir insan ile tanışılacağına ve az miktarda mala yorulmaktadır.