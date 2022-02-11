Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek neye işarettir? Rüyada beyaz tavşan görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada Tavşan Avlamak



Düşte tavşan avladığını görmek ve el ile bu avı tutmak keder içermektedir. Rüyada tavşan görmek her ne kadar olumlu olarak yorum alsa da bu tavşanı avlamak olumlu şekilde yorumlanmamaktadır. Tavşan görme ile ilgili Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında tavşanı ya da yavrusunu öldüren bir kimse için hayatında musibetler meydana gelecektir. Eğer evli bir kimse başkasının tavşan avladığını görür ise bu durum eşi ile arasının kötü gideceğine işarettir.