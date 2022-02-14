Rüyada tatlı yemek ne anlama gelir? Rüyada tatlı yemek neye işarettir? Rüyada şerbetli tatlı yemenin anlamı, yorumu...
Tatlı yediğini rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin çok özledikleri ve uzun zamandır hasretliğini çektikleri bir kimseyle yaşayacakları kavuşmalara delalet edilmiştir. Kişiler özledikleri kişiyle giderdikleri hasret sayesinde kendilerini çok mutlu hissedeceklerdir. Bazı rüya tabircileri ise rüyada tatlı yediğini görmüş kişiler için işleri ile ilgili iyi bir haber alacaklarını söylemiştir. Bu iyi haber kişilerin terfi haberi ya da maaşlarına zam geleceği haberi olabilir.
14.02.2022 13:19
- Son Güncelleme: 14.02.2022 13:19