Rüyada tarak görmek ne anlama gelir? Rüyada tarak görmek neye işarettir? Rüyada tarak görmenin anlamı, yorumu
Saç tarağının rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin yakın zamanda bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuk esnasında tanıştığı bir kimse ile izdivaç kararı alacaklarına yorumlanmıştır. Rüyasında tarak görmüş kimselerin bu yolculuğa çıkış amacı, kariyerlerini daha üst bir kademeye taşımak iken amaçlarından şaşacaklardır. Fakat bu şaşma, kendilerine çok büyük bir eksi olarak görünmeyecektir.
Rüyada Plastik Tarak Görmek
İnce plastik bir tarağın rüyada görülmesi, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin iş hayatlarında yaşayacakları zorlukların ve sıkıntıların habercisi olarak yorumlanmıştır. Kişiler bu sıkıntıları aşabilmek için birçok yeni fikir üretecek ve ürettikleri fikirlerin karşılık vermediğini gördükten sonra büyük hayal kırıklıkları altında kalacaklardır. Kendilerini psikolojik olarak da kötü etkileyecek bu durumlara karşı rüya sahipleri güçlü durmalılardır.
Rüyada Saç Tarağı Görmek
Saçlarını taradığın nesneyi rüyada görmek, rüya tabircilerince rüya sahiplerinin sürekli olarak eşyalarını kaybedecek olmasına yorumlanmıştır. Kaybettikleri eşyalarının tümü, rüya sahipleri için pahada ağır olan nesneler olabilir. Borcu olan ve bu borcunu ödemek için çabalayan kimseler, ödeme tarihlerinde para bulamadığı için altınlarını ya da yaptığı diğer birikimlerini paraya çevirmek zorunda kalabilirler.
Diyanet'e göre rüyada tarağın görülmüş olması, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre yorumlanmıştır:
• Erkeklerin rüyalarında tarak görmeleri, hem ev hem de iş yaşamlarında birçok sorunu art arda yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Sürekli yaşacak olan bu sorunlar, rüya sahiplerinin kalplerini sıkacaktır. Sıkıntılarından kurtulma çabası veren rüya sahipleri, kendilerini sürekli daha derin bir çukura batar gibi hissedeceklerdir.
Rüyada Tarak Görmek İhya
İhya'nın rüyada görülmüş tarak için yaptığı yorumu, kişilerin hayatlarını bir düzene sokma istekleridir. Uzunca bir dönem boyunca hayatlarında bu durumun egemen olacağının farkında olmayan rüya sahipleri, eğer fazla hovarda bir yaşama sahiplerse bazı alışkanlıklarını hızlı bir biçimde terk etmeye çabalamalılardır.