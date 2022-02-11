Rüyada tarak görmek ne anlama gelir? Rüyada tarak görmek neye işarettir? Rüyada tarak görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Plastik Tarak Görmek



İnce plastik bir tarağın rüyada görülmesi, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin iş hayatlarında yaşayacakları zorlukların ve sıkıntıların habercisi olarak yorumlanmıştır. Kişiler bu sıkıntıları aşabilmek için birçok yeni fikir üretecek ve ürettikleri fikirlerin karşılık vermediğini gördükten sonra büyük hayal kırıklıkları altında kalacaklardır. Kendilerini psikolojik olarak da kötü etkileyecek bu durumlara karşı rüya sahipleri güçlü durmalılardır.