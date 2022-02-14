Rüyada tanımadığın biriyle ilişkiye girmek ne anlama gelir? Rüyada tanımadığın biriyle ilişkiye girmek neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu...

Rüyada Kuzenle İlişkiye Girmek Diyanet



Diyanet'in kuzenlerinden biriyle seviştiğini rüyada görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kimselerin hayatlarında eksik gördüğü her şeyin yakın zamanda tamamlanacağına dair bir işaret olarak yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, işleri ile ilgili bazı terfiler almak istiyorlarsa, beklemedikleri makamdan daha iyisi kendilerine sunulabilir. İkili ilişkileri sorunlu olan kimselerin bu rüyayı görmesi, eşleri ya da sevgilileri ile olan sorunlarının da çözüleceğinin habercisi olarak yorumlanmıştır.