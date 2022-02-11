Rüyada tacize uğradığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada cinsel saldırıya uğramanın anlamı ve yorumu

Rüyada Tacize Uğramak Ve Kaçmak

Tacize uğrarken kaçtığını rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendilerinin başarılı olmasını engelleyecek insanlar ile bir arada çalıştığına yorumlanmıştır. Bu nedenle de rüya sahipleri, bir işle meşgullerken kimseye bir şey sormamalı ya da istememelilerdir. Kendilerine kendileri kadar dürüst ve yardımsever yaklaşmayacak olan kişiler, başarıya çok yaklaşmışken kazanabilecekleri birçok şeyi kaybedebilirler.