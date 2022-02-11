Rüyada tabanca görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tabanca saklamanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Tabanca Saklamak

Birinden tabancayı sakladığını rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin sakinlik ve sükunet içinde bir yaşam sürme isteklerine yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, sürekli olarak bir tartışma ortamı içindeyseler ve bu durum artık canlarını çok sıkıyorsa, kendilerine uzaklaşabilecekleri ve daha iyi bir hayat sürecekleri bir yer bulabilirler.