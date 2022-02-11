Rüyada süt görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada süt içtiğini görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Süt İçtiğini Görmek

Düşte süt içmek rüya sahibi için neşe anlamı taşımaktadır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; sütün bardakta içilmesi güzel ve hayırlı günlerin yakın olduğuna işarettir. Sütü kâsede içtiğini gören kimse bulunduğu mevkide yükselecek, güzel ve başarılı çalışmalara imza atacaktır. Tüm bunlara ek olarak şu yorumlar da yapılmaktadır:

• Rüya sahibi sütü kendisi içiyor ise eli bolluk ve bereket görecektir.

• Başkasının süt içtiğini gördü ise arkadaşlarından iyi bir haber alacağına işaret edilmektedir.

• Ailesinin süt içmesi kişinin ailesi ile arasının daha da iyi olacağı anlamına gelmektedir.