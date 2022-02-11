Rüyada süt görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada süt içtiğini görmenin anlamı ve yorumu
Rüyada süte bakmak İslami görüşlere dalalet etmektedir. Rüyada süt görmek hakkında bazı alimler atıflarda bulunmuştur. Bu konuyla alakalı İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Süt meşakkatli bir maldır. Yoğurt olan süt ise ekşiliği sonucu haramı ifade etmektedir. Bir kadının rüyasında memesinden süt geldiğini görmesi, kadının günlük hayatta eline toplu miktarda para geçeceğine ve bunun birikim olarak kullanılacağına işaret etmektedir. Rüyasında her iki memesinden de süt aktığını gören kadının talihi bir anda açılmaktadır. Rüyasında memelerinden süt gelmediğini hisseden kadın için ise rüya baht ve talihin kapanmasının habercisidir. İnsan sütü görmek genel olarak hapsedilmenin, emzirmenin ve kadının habercisidir. Rüyasında süt satın alan kimse çocukları ile ilgili ufak bir problem yaşayacak ancak bu problemi kısa sürede atlatacaktır.
Rüyada Süt Arabası Görmek
Düşte süt arabasına bakmak hayırlar ile açıklanmaktadır. Askerde bir erkeğin bu rüyayı görmesi tez zamanda ailesi ile kavuşması olarak açıklanmaktadır. Konu ile ilgili Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; süt arabası gören kişinin ayağına büyük fırsatlar gelecektir. Bu şansları kullanabilen insanlar için hayat daha da güzelleşecek ve maddi olarak kazanç sağlanacaktır. Manevi kazanç arzulayan ya da dünya evine girmeyi planlayan insanlar için süt arabası görmek büyük bir umuttur. Yeni zaman tabircilerine göre süt arabası, kişinin büyük bir mağlubiyet sonrası güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına işarettir.
Rüyada Süt Taşıdığını Görmek
Rüyada süt taşımak rüya sahibinin beklediği haberi alacağına ve bu haberin istediği gibi sonuçlanacağına işarettir. Rüyada süt görmek dilek ve mutluluk anlamı taşımaktadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; süt hayırlı kazançlara rivayet edilmektedir. Mutlu ve huzurlu yaşam arzu eden kimsenin bu rüya sonrasında arzusuna kavuşacağı yorumlanmaktadır.
Rüyada Süt Bakracına Bakmak
Düşte süt bakracı hizmetkar anlamına gelmektedir. Buna ek olarak rüya, kazanılacak rızık olarak da yorum almaktadır. Rüyada süt görmek verilen emeklerin karşılığını almak ve bereket anlamları taşımaktadır.