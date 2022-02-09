Rüyada sülük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sülük tarafından ısırılmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Sülük Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada sülüğün görülmüş olması, rüya sahiplerinin birçok düşmanlarının olduğuna ancak bunlardan bir tanesinin kendilerine adice bir davranışta bulunacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerine yapılan bu hareketleri sindiremeyecek ancak düşmanlarına zarar verebilmek için en doğru zamanı kollayacaklardır.