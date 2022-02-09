Rüyada sivilce sıkmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada dilde sivilce çıktığını görmenin anlamı ve yorumu
Çıkmış sivilceyi sıktığını rüyada görmek, genel manası ile rüya sahiplerinin sıkıntılı bir hastalık sürecine girecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında sivilce sıktığını görmüş kimseler, bu hastalıktan kurtulmak istedikçe daha fazla hasta olmaya başlayacak ve ilerleyen zamanlarda da vücut dirençleri iyice azalacaktır. Yine de güçlü durmaya çalışacak olan rüya sahipleri, bu hastalıklardan kurtulabilmeleri için adaklar adayacaklardır.
Rüyada Sivilce Sıkmak Ve İltihaplı Olduğunu Görmek
İltihaplı sivilceyi rüyada sıkmak, bazı rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş kimselerin içlerine uzun zamandır dert ettikleri olayların kendilerinde bıraktıkları etkileri düzeltebilmeleri için adım atacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, bu sürecin uzaması dolayısıyla bu sıkıntıların her zaman kendi içlerinde bir yerlerde kalacak olduklarını düşüneceklerdir.
Rüyada Sivilce Sıkmak Diyanet
Diyanet'e göre rüyada sivilcelerini sıktığını görmek, rüya sahiplerinin erişmek istedikleri bir mertebeye çok yakın olduklarına delalet sayılmıştır. Ancak kişiler, henüz bu yakınlıklarının farkında olmayabilirler. Bu nedenden dolayı bazı sıkıntılar yaşamak durumunda kalabilirler ve kişilerin bir an önce bu durumlarını fark etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde rüya sahipleri, bu mertebeye ulaşma fırsatını da ellerinden kaçıracaklardır.
Rüyada Başkasının Sivilcesini Sıkmak
Birinin sivilcesini sıktığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda zor durumda olan biri ile karşılaşacaklarına yorumlanmıştır. Bu kişiye yardım teklifinde bulunan rüya sahipleri, kendilerinden istenen maddi yardımları yerine getirebilir. Ancak manevi yardımlara biraz ihtiyatlı yaklaşacak olan rüya sahipleri, bir noktadan sonra iletişimlerini kesebilirler.
Rüyada Sivilce Çıktığını Görmek
Vücudunda çıkmış olan sivilceyi rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin mal kazanmasına yorumlanmıştır. İmamı Nablusi (r.a.) ve Cağferi Sağdık(r.a.)'ya göre rüyada vücudunun herhangi bir yerinde çıkmış sivilceyi sıkan kimseler, sivilcenin içinden çıkan iltihap kadar mala sahip olur. Bu mallar sayesinde de hayatlarını rahat bir biçimde yaşayabilirler.
Rüyada Sivilce Sıkmak İhya
İhya'nın rüyada çıkan sivilceyi sıkmak için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin yakalandıkları hastalıklarının kendilerine zarar vermeyeceğidir. Özellikle genetik bir hastalığa sahip olan kimseler, bu rüyayı görmelerinden sonra korkmamalılardır. Rüyaları, onların hastalıklarının hep olacağına ancak sabit kalacağına, zaman zaman nüksetmeyerek kendilerini korkutmayacağının habercisi olarak yorumlanmıştır.