Rüyada sivilce sıkmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada dilde sivilce çıktığını görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Sivilce Sıkmak Diyanet

Diyanet'e göre rüyada sivilcelerini sıktığını görmek, rüya sahiplerinin erişmek istedikleri bir mertebeye çok yakın olduklarına delalet sayılmıştır. Ancak kişiler, henüz bu yakınlıklarının farkında olmayabilirler. Bu nedenden dolayı bazı sıkıntılar yaşamak durumunda kalabilirler ve kişilerin bir an önce bu durumlarını fark etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde rüya sahipleri, bu mertebeye ulaşma fırsatını da ellerinden kaçıracaklardır.