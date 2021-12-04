Rüyada silahla vurulup acı hissetmemek, kan akmaması neye işarettir? Rüyada silahla vurulmak ne anlama gelir?

Rüyada silahla vurulmak rüya sahibinin önlenemez problemler ile karşı karşıya kalacağı manaları taşır. Kişi rüyada silahla vurulmak şeklinde bir rüya görmüş ise hayal kırıklıkları yaşayacağı anlamı çıkarılabilir. Bu tip rüyalar çoğu zaman kötü günlerin habercisi niteliğindedir. Rüya sahibi geleceği için kaygılı ve ne yapacağını bilemez haldeyken bu tip bir rüya görüyor ise hatalar üstüne hata yaparak kendini bir çıkmaza sokacağı tarzında anlamlar çıkarılır. Pek çok İslam aliminin de bu konuda önemli yorumları vardır. Rüya sahibi rüyayı ne şekilde gördüğünü detaylandırarak İslam alimleri tarafından yapılan yorumları da inceleyebilir.