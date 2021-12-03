Rüyada silahla vurulmak ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulup acı hissetmemek, kan akmaması neye işarettir?

RÜYADA KIRBAÇ İLE VURULMAK

Kişinin çeşitli sebepler ya da aletlerle rüyasında vurulduğunu görmesi bilinçaltı ile ilgili bir durumun tetikleyicisi olabileceği gibi beklenmeyen bir olay için haberci de olabilir. Rüyada kırbaç ile vurulmak kişinin korkularına işaret eder. Kişinin zararlı işler içinde olduğu ya da işlerinin zarara uğrayacağı gibi çeşitli anlamlar çıkar. Rüyada silahla vurulmak beklenmeyen bir olayla ile mücadele içinde olma anlamları taşır.