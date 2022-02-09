Rüyada sigara içmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sigara içerken yakalanmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Sigara İçerken Yakalanmak

Sigara içerken birinin geldiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır:

• Eğer rüya sahipleri gerçek hayatlarında sigara kullanıyorlarsa, bu rüya birine açıklama yapmak zorunda kalacaklarına delalet edilmiştir. Yapılacak bu açıklama, rüya sahiplerinin özel hayatlarıyla ilgili olabilir. Eğer kişiler, evliyse yapacakları bu açıklama sonrasında eşleri ile araları açılacaktır.

• Rüya sahiplerinin gerçek hayatta sigara kullanmamaları durumunda bu rüyayı görmeleri, ailelerinden birinden gizli çıkacakları bir yola ya da saklı yapacakları bir işe delalet edilmiştir. Her iki durum da rüya sahipleri adına büyük tartışmaların çıkmasına yorulmuştur ancak kişiler her şekilde bu durumlardan kurtulmanın bir yolunu kendilerini zan altında bırakmadan bulacaklardır.